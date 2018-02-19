Ферги слишком сексуально спела гимн и разъярила Америку

Американская певица Ферги спела национальный гимн США перед матчем всех звезд НБА. Ее исполнение не понравилось слушателям и разозлило пользователей Twitter.

Американцы отметили «слишком медленное и сексуальное» растягивание слов. Некоторые даже заявили, что после выступления артистки им захотелось закурить.

Актриса Лесли Джонс обрушилась на Ферги с критикой. «Я уезжаю на пару дней, а вы все сходите к черту с ума! Почему это произошло? Нельзя доверить такое любому! Могли бы с таким же успехом попросить спеть гимн меня. Что за хрень?» — написала она.

Другие пользователи посмеялись над певицей, назвав ее «тем самым другом, который все время предлагает спеть в караоке» и «Эми Уайнхаус, которая вылезла из могилы, так и не оправившись от наркотиков».

Ферги — бывшая участница коллектива Black Eyed Peas.

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