Ковальчук увидел в Путине «нашего капитана»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук назвал президента Владимира Путина «нашим капитаном». Об этом он написал в своем Instagram.

«Для меня огромная честь пожать руку и разделить эту победу с нашим Великим Президентом! Владимир Владимирович, спасибо за поздравления и теплые слова! Вы наш КАПИТАН!!!» — написал Ковальчук (орфография и пунктуация автора сохранены).

Материалы по теме Холодные игры Олимпиада-2018 — что это было?

Ранее 28 февраля спортсмен пригласил Путина поиграть в хоккей и получил согласие. Хоккеист озвучил свою просьбу в Кремле после официальной церемонии награждения олимпийских призеров и победителей. Ковальчук и еще 45 победителей и призеров Олимпийских игр 2018 года получили ключи от автомобилей марки BMW.

Ковальчук в составе российской команды стал олимпийским чемпионом. В финальном матче команда обыграла немцев со счетом 4:3.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!