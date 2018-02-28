Песков счел нелепым вопрос об интересе Патрушева к задержанию Насти Рыбки

Визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Таиланд не связан с недавним задержанием там российских граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 февраля.

«Секретарь Совета безопасности России осуществляет международную деятельность, принимает участие в международных обменах визитами. Подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно. Конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержаниями российских граждан на территории Таиланда», — сказал Песков в ответ на вопрос о связи визита Патрушева с историей задержания Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).

Вопросы о самолете, на котором передвигается секретарь Совета Безопасности, пресс-секретарь главы государства переадресовал Специальному летному отряду (СЛО). Журналисты поинтересовались, действительно ли Патрушев пользуется Ил-76, который замешан в «кокаиновом скандале». «Я не располагаю такой информацией», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в среду Патрушева в доме правительства в Бангкоке принял премьер-министр королевства генерал Прают Чан-Оча. Стороны обсудили вопросы российско-таиландских отношений, уделив особое внимание взаимодействию в области укрепления международной и региональной безопасности, пишет РИА Новости.

26 февраля в Таиланде были задержаны десять секс-инструкторов из России, среди которых оказались Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич). Задержанных обвиняют в нелегальной трудовой деятельности.

Рыбка получила широкую известность после того, как разместила в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски.

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