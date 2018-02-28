Песков отреагировал на новость о лишении России международных соревнований

В Кремле не располагают сведениями о якобы препятствовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведению международных соревнований в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 февраля.

«Информация поступает достаточно противоречивая, но мы не располагаем информацией о каких-то возможных, скажем так, обременениях или ограничениях права России проводить международные состязания», — сказал Песков.

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Ранее в среду менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд заявила, что с 1 апреля Москва лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных состязаний на своей территории, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени не будет восстановлено в правах.

В конце декабря 2017 года на сайте WADA был опубликован Международный стандарт соответствия кодексу организации. С российской стороны его подписалo агентство РУСАДА, в настоящее время признанное не соответствующим стандартам.

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