Милонов потребовал переснять связанный с его детством фильм Серебренникова

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать прокатное удостоверение картине «Лето» Кирилла Серебренникова. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает RT.

Парламентарий заявил, что фильм не имеет ничего общего с событиями, которым посвящен. По словам Милонова, сюжет «Лета» связан с его детством, и поэтому его нужно переснять с внимательностью к деталям и деликатным подходом.

«Моя юность проходила именно в то самое время, на тех самых улицах, где собирались и формировались творческие коллективы и группы, о которых впоследствии узнает вся страна. Я все прекрасно помню, поэтому считаю, что искажение действительности может оскорбить не только участников тех событий, но и обычных людей, поклонников русского рока», — подчеркнул депутат.

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Он потребовал, чтобы «Лето» пересняли, проконсультировавшись с представителями Ленинградского рок-клуба.

Фильм Серебренникова посвящен отношениям фронтмена рок-коллектива «Зоопарк» Майка Науменко, его жены Натальи и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Сюжет разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Дата выхода фильма пока не раскрывается.

Ранее в феврале «Лето» обматерил лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков. Музыкант назвал сценарий фильма лживым и подчеркнул, что рок-музыканты в 1980-х «жили по-другому».

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