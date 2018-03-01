Дочь Назарбаева ослушалась отца и заговорила по-русски

Глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева во время пленарного заседания зачитала на русском языке депутатский запрос относительно состояния банковской сферы страны, адресованный председателю Национального банка республики Данияру Акишеву. Также она призвала не допускать перегибов в языковых вопросах в стране, сообщает РИА Новости.

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На вопрос журналистов, почему она озвучила запрос именно на русском языке, а не на казахском, как того потребовал президент страны и ее отец Нурсултан Назарбаев, она ответила, что «русский язык никто не отменял», поэтому она говорила на том языке, на котором ей было удобно.

«Мы все стараемся исполнять поручения президента. Никто еще не отменял русский язык, слава богу, этого, наверное и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие и дружбу никто не отменял. Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в государственных органах, на сегодня утверждены конституцией страны», — подчеркнула Назарбаева.

26 февраля Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым поручил парламенту и правительству страны перейти на казахский язык, что, по его мнению, повысит статус языка. «В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода», — добавил он. Следующее заседание парламента практически полностью прошло на казахском языке.

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