В Казахстане станет меньше русского языка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил парламенту и правительству страны перейти на казахский язык. Об этом он заявил на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, сообщает официальный сайт главы республики.

«В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода», — сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что по мере перехода государственного языка на латинскую графику необходимо заняться повышением его статуса. В частности, Назарбаев поручил привлекать к патриотическому воспитанию молодежи казахстанские телеканалы и создателей сериалов, а также усовершенствовать методику преподавания языка.

Материалы по теме Беспредельный Qazaqstan Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли

Казахский язык планируется полностью перевести с кириллицы на латиницу к 2025 году, об этом Назарбаев объявил в апреле 2017-го. Президент пояснил, что это необходимо для развития государственного языка, «модернизации» общества и облегчения коммуникации с внешним миром.

Позже Назарбаев пообещал, что граждане республики будут использовать кириллицу и не забудут русский язык и русскую культуру. «Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется», — сказал он.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!