Оскорблявшую российских спортсменов латвийскую сборную призвали к ответу

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал, что тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс не извинился за оскорбления в адрес российских спортсменов от своих подопечных. Слова функционера приводит «Р-Спорт».

«У нас был с ним разговор, он обещал, что если наших спортсменов оправдает Спортивный арбитражный суд (CAS), он сам подойдет и извинится перед нашими спортсменами. Пока этого не произошло», — сказал Зубков.

Президент федерации отметил, что российские спортсмены всегда здороваются со всеми соперниками. «Это касается даже сборной Латвии по скелетону. Но (...) [Дукурс] залезает в политику», — добавил он.

Подопечные Дукурса неоднократно негативно высказывались о россиянах. В январе 2018 года латвийский скелетонист Мартинс Дукурс назвал россиян грабителями олимпийского духа. По мнению скелетониста, россияне, употреблявшие запрещенные вещества, воруют его победы.

В ноябре 2017-го Международный олимпийский комитет дисквалифицировал российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Сергея Чудинова, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову, аннулировав их результаты с Игр в Сочи и пожизненно отстранив от Олимпиад. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции спортсменов и вернул им награды.

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