Виновники скандала на «Оскаре-2017» снова вручат награду за лучший фильм

Актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, оказавшиеся в центре скандала из-за путаницы с фильмом года на «Оскаре» в 2017 году, снова представят главного лауреата кинопремии. Об этом сообщает TMZ.

Артисты появились на репетиции церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, где их заставили несколько раз повторить свое выступление.

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На церемонии вручения премии 2017 года Битти и Данауэй получили карточку с именем лидера в категории «Лучшая актриса», когда должны были объявить победителя номинации «Лучший фильм». Артисткой года была признана Эмма Стоун, снявшаяся в ленте «Ла-Ла Ленд», и ведущие объявили победителем мюзикл, когда как большинство голосов членов академии было отдано картине «Лунный свет».

Победителей «Оскара-2018» назовут на церемонии в Лос-Анджелесе 4 марта. За премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» поборется российская лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Фаворитов в главной категории, «Лучший фильм», уже обвинили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных.

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