«Спартак» и «Локомотив» не выявили победителя на заснеженном поле

Московский «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в 21-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 4 марта, на стадионе «Черкизово» и завершилась со счетом 0:0.
Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус запретил устраивать перформанс болельщикам «Спартака», хотя «Фратрия» согласовала его с РФПЛ.
После 21-го матча подопечные Массимо Карреры расположились на третьем месте турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 38 очков. Лидирует «Локомотив», у которого 46 очков.
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