«Локомотив» решил покапризничать и запретил перфоманс «Спартака»

Болельщики «Спартака» не смогут устроить перформанс на матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Локомотива». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединения «Фратрия».

Фанаты «Спартака» заявили, что президент «Локомотива» Илья Геркус не разрешил устроить перформанс, хотя «Фратрия» согласовала его с РФПЛ.

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Директор фан-клуба красно-белых Валентин Горшунов в интервью «Чемпионат.com» подтвердил эту информацию. «Пока запрещают. Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева. Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют. "Локомотив" никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», — заявил Горшунов.

В РФПЛ также подтвердили запрет. «Отдел по безопасности и работе с болельщиками в курсе ситуации и разбирается с ней», — пояснили там.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 4 марта в 16:30 по московскому времени на стадионе в «Черкизово».

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