Диджей Smash объявил о попытках обидчиков пообщаться с ним

Музыкальный продюсер и диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, заявил, что избившие его в ночном клубе люди пытались с ним пообщаться. Его слова приводит RT в понедельник, 5 марта.

«Попытки связаться со мной с их стороны были. Но мы с ними не будем вести переговоры. С негодяями мы не договариваемся. Только очная ставка. Тогда я покажу четко пальцем», — пригрозил Ширман.

В своем Instagram музыкант пообещал, что его обидчики будут наказаны в скором времени. «Уголовное дело в разгаре, развязка — скоро. Есть много интересного, что вас бы порадовало, но, увы, пока не могу написать, тайна следствия», — подчеркнул он.

В феврале сообщалось, что по факту избиения Ширмана в ночном клубе в Перми было возбуждено уголовное дело. СМИ заявили, что в драке участвовали бывший депутат от партии «Единая Россия» законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и его спутник Сергей Ванкевич. Конфликт якобы произошел из-за отказа диджея сфотографироваться с мужчинами.

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