Прохоров ответил на угрозы Родченкова

Бизнесмен и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров отправил ответное письмо Джиму Уолдену, адвокату информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает ТАСС.

«В вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом "Бруклин Нетс". Попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию. Ждем разбирательства в суде, пусть судебный процесс решит, кто прав в этом деле», — говорится в ответе Прохорова.

Бизнесмен также обвинил Родченкова в клевете. «Моя убежденность в невиновности биатлонисток является моей единственной мотивацией помочь этим спортсменам. Кем бы ваш клиент ни являлся, он уже признался, что руководил незаконной допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ с целью личного обогащения, а также для подмены допинг-проб», — отметил он.

Зайцева, Вилухина и Романова 21 февраля подали в суд на Родченкова. Иск спортсменок финансирует Прохоров, занимавший должность главы Союза биатлонистов России с 2008 по 2014 год. После этого Уолден пригрозил Прохорову судебным иском.

Биатлонистки были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх и лишены наград ОИ-2014. Спортивный арбитражный суд пообещал рассмотреть их апелляции позднее.

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