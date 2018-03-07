Германию пристыдили за позицию по газовой войне России и Украины

Правительство Германии должно стыдиться своей позиции по «газовой войне» между Россией и Украиной. Об этом заявил шведский экономист Андерс Ослунд в своем микроблоге в Twitter.

«"Газпром" отказывается признавать решение международного арбитража с "Нафтогазом", а немецкое правительство винит обе стороны», — написал экономист.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт 5 марта заявил, что решение «Газпрома» перекрыть газ Украине раздражает европейский истеблишмент. Он призвал обе стороны соблюдать решения Стокгольмского арбитража и обеспечивать бесперебойность поставок в Европу.

В тот же день председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что направил «Нафтогазу» уведомление о расторжении всех действующих контрактов. По мнению руководителя российской компании, Стокгольмский арбитраж был некорректен и предвзят в вынесении вердикта — именно поэтому «Газпром» решил порвать с «Нафтогазом».

Арбитраж в Стокгольме 28 февраля обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов, а также начать поставки газа Украине, обязав последнюю ежегодно закупать у российской стороны пять миллиардов кубометров газа.

«Газпром» отказался начать поставки газа Украине в марте, аргументировав решение отсутствием допсоглашения на поставку газа. Это привело к временному газовому дефициту, после чего украинская сторона пригрозила российской компании новыми судебными разбирательствами.

Андерс Ослунд — специалист по экономике Восточной Европы. Он занимает должность старшего научного сотрудника в Атлантическом совете (консультационный центр в США). Ослунд известен своими критическими высказываниями в адрес России.

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