Объявление 27-летнего футболиста о завершении карьеры посчитали фальшивым

На странице футболиста сборной Алжира и английского «Лестера» Рияда Мареза появилось заявление о завершении футбольной карьеры. Пост 27-летнего игрока в Facebook вызвал недоверие среди подписчиков.

«Проконсультировавшись со множеством врачей, я решил уйти из футбола. Поскольку мое время как футболиста подходит к концу, я хотел бы сказать несколько слов. Благодарю за доброту и поддержку, которые мне оказали в этом невероятном городе (английский Лестер — прим. «Ленты.ру»), вы навсегда останетесь в моем сердце», — говорится в заявлении полузащитника.

Запись была воспринята неоднозначно. Часть подписчиков посчитали, что страницу 27-летнего алжирца взломали недоброжелатели.

«Очевидно, что аккаунт использовал другой человек!» — отметил пользователь Seif El Isl. «Его аккаунт взломали... Как можно быть таким недалеким, чтобы поверить написанному?» — написал Stoica Florin. «Либо это взлом, либо он сошел с ума», — написал Yahya Bouderbala.

Футбольный комментатор Джей Бакс в своем Twitter также усомнился в достоверности заявления. По словам журналиста, Мареза видели на тренировке «Лестера» за 12 часов до публикации.

Марез выступает в составе «Лестера» с 2014 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2015/16. В 25 матчах нынешнего сезона АПЛ алжирец отметился девятью забитыми мячами.

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