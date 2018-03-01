Украинский футболист отказался от паспорта и выучил польский гимн

Полузащитник польской «Ягеллонии» Тарас Романчук отказался от украинского паспорта и принял гражданство Польши. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

«Очень рад получить гражданство Польши, этого стоило ждать. Когда я перешел в "Ягеллонию" в 2014 году, то говорил с вице-президентом клуба. Сказал ему, что у меня есть польские корни, поскольку моя бабушка родилась в Польше. Мы нашли все документы, подтверждающие ее происхождение, и год назад я направил запрос на получение гражданства», — сообщил футболист.

Романчук также подтвердил, что игра за польский клуб помогла ему избежать призыва в украинскую армию. «Когда меня призвали, я отправил копию контракта моим родителям. Они показали это чиновникам, объяснив, что у меня здесь работа, я постоянно живу в Польше. Поэтому я получил пятилетнюю отсрочку», — добавил полузащитник.

В интервью польскому изданию спортсмен упомянул, что выучил слова польского гимна. Романчук также не исключил, что восстановит украинский паспорт через год. Официально Украина не признает двойного гражданства.

26-летний футболист играет в Польше с 2013 года. С 2014 года полузащитник выступает в составе «Ягеллонии». На счету Романчука 12 голов в 94 матчах.

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