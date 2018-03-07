Путин похвалил человеческие качества Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что не разочарован в президенте США Дональде Трампе. Слова российского лидера приводит РИА Новости в среду, 7 марта, со ссылкой на новый документальный фильм «Миропорядок 2018».

«В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он взвешенный. Но при всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу предыдущего своего жизненного опыта и рода деятельности, когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника. С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что конструктивному взаимодействию препятствует сама политическая система Соединенных Штатов. «Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема», — пояснил Путин.

14 декабря в ходе большой пресс-конференции российский президент предположил, что они с американским лидером могли бы перейти на «ты». Тогда же он выразил надежду на то, что у Трампа будет возможность наладить контакты с Россией.

Первый раз президенты встретились 7 июля во время саммита G20. Путин по итогам переговоров выразил уверенность в том, что им удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу замечательной. Второй раз лидеры поговорили 11 ноября во время саммита АТЭС.

Фильм «Миропорядок 2018» состоит из интервью с Владимиром Путиным.

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