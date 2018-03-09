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Пентагон допустил возможность уничтожения России подлодками

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В Пентагоне допустили возможность уничтожения России при помощи подлодок. Такое мнение высказал глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен. Об этом он заявил в ходе слушаний по оборонному бюджету США на 2019 год. Трансляция его речи опубликована на сайте Комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США.

«Они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — так Хайтен прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новых видах стратегических вооружений. Генерал подчеркнул, что стратегические силы США готовы к любым возможным угрозам.

В начале марта Хайтен предложил способ противодействия российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. По его мнению, для этого необходимо сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов. «Такой датчик мог бы отследить ракету на среднем участке баллистической траектории, а также наблюдать и находить из космоса другие возникающие угрозы, такие как гиперзвук», — сказал генерал.

1 марта во время послания Федеральному собранию Путин сообщил о разработке новейших систем вооружения, способных преодолевать системы ПРО и ПВО. В частности, российский лидер рассказал о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

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