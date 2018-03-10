На митинг КПРФ в центре Москвы пришло меньше тысячи человек

В согласованном митинге КПРФ на Площади Революции в центре Москвы участвовали около 700 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД по итогам мероприятия.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено», — добавили в пресс-службе.

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Перед собравшимися выступили лидер коммунистов Геннадий Зюганов и выдвинутый от КПРФ на выборы президента России Павел Грудинин, говорится на сайте партии. Зюганов, в частности, выразил уверенность в успехе патриотических сил и «обновленного социализма».

5 марта стало известно, что Грудинин не проинформировал Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. В ЦИК уточнили, что, согласно информации от швейцарской стороны, Грудинин хранил в иностранных банках не только деньги, но и драгоценные металлы.

В начале месяца Грудинин демонстративно покинул предвыборные дебаты на Первом канале. Перед этим беспартийный бизнесмен обвинил своих соперников в том, что они «растащили на свои тезисы» его президентскую программу.

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