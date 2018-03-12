Суд объявил криптовалюту «набором символов» и отказался взыскать ее с должника

Арбитражный суд Москвы пояснил отказ включать криптовалюту в конкурсную массу в деле о банкротстве физического лица тем, что цифровая валюта не относится к объектам гражданских прав, а из-за отсутствия законодательного регулирования ее нельзя однозначно отнести к категориям «имущество», «активы», «информация» и денежные «суррогаты». Об этом говорится в карточке дела на сайте арбитража.

Суд пояснил разницу между криптовалютой и фиатными деньгами: как считает арбитраж , «реальные платежные средства требуется вначале внести на определенный счет или электронный кошелек, а криптовалютные единицы появляются уже в электронном виде», причем «буквально «из интернета».

«Можно прийти к выводу, что криптовалюта представляет собой некоторый набор символов, знаков, содержащийся в информационной системе, — сказано в документе. — Исходя из прямого толкования норм права, "криптовалюта" не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля на территории Российской Федерации, исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства».

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По мнению суда, отсутствие в системе криптовалют контролирующего центра и анонимность пользователей не позволяет с определенностью установить принадлежность активов должнику и, соответственно, цифровая валюта включению в конкурсную массу не подлежит.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года признал Илью Царькова банкротом. Основанием стала задолженность в 19 миллионов рублей перед ООО «Рикас Финанс». В феврале 2018 года рассмотрел заявление Алексея Леонова — финансового управляющего Царькова, — ходатайствовавшего о включении принадлежащей должнику криптовалюты в конкурсную массу должника, а также требовавшего обязать Царькова предоставить доступ к его криптокошельку. Сам должник настаивал, что средства не следует принимать во внимание, так как, согласно российским законам, криптовалюта не является имуществом, а механизма ее взыскания нет. В результате суд отклонил ходатайство финансового управляющего.

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