Названа подходящая цель для гиперзвуковых «Кинжалов»

Гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал» способны поражать боевые корабли вероятного противника, включая авианосцы. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия», — сказал он.

Рассказывая о ключевой особенности «Кинжалов», Борисов отметил, что гиперзвуковая скорость, около десяти махов, «позволяет довольно быстро подойти к объекту в отличие, скажем, от крылатых ракет, которые летают со средними крейсерскими скоростями около 850–900 километров в час».

Материалы по теме Русский удар: Путин показал новейшие ракеты Что известно о самом страшном оружии России

11 марта Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с аэродрома в Южном военном округе. Пуск прошел успешно.

О том, что новые гиперзвуковые ракеты встали на дежурство в российской армии, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию 1 марта. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.

Ракета «Кинжал», летящая с скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, маневрирует вдоль всей траектории полета. Это позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!