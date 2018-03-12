Выяснены обстоятельства продажи «дочки» Сбербанка на Украине

Единственным претендентом на покупку украинского Сбербанка остался банк «Паритет», принадлежащий управлению делами президента Белоруссии. Но согласованию сделки со стороны Национального банка Украины может помешать тот факт, что глава управления делами президента Белоруссии Виктор Шейман находится под санкциями США и Европы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, также претендовавший на покупку кредитной организации, не подал документы для согласования сделки в Нацбанк. Хорошковский отказался от идеи приобретать украинский Сбербанк из-за санкционных рисков, подтвердили собеседники издания.

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Максимальная цена сделки может превысить 170 миллионов долларов, отмечает издание.

Паритетбанк — 15-й банк по размеру активов банк в Белоруссии, 99,8 процента кредитной организации владеет управление делами президента Белоруссии.

Переговоры о продаже дочерней структуры Сбербанка на Украине ведутся второй год. Они активизировались они после введения Киевом санкций против «дочек» российских банков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года.

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