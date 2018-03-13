Игрок «МЮ» в образе Микки Мауса оправдался за грубость

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни отказался считать себя грубым футболистом. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

«Думаю, очень просто назвать меня агрессивным игроком, хотя я таким не являюсь. Я просто играю и пытаюсь сделать все, чтобы быстро отобрать мяч. Это моя работа. Всегда стараюсь быть лучше, чтобы принести пользу моей команде. Я всегда хочу развиваться», — заявил Феллайни.

В фотосессии для журнала бельгиец предстал в образе Микки Мауса, на что обратили внимание пользователи Twitter.

«Это не тренировка! У Маруана Феллайни новая прическа в стиле Микки Мауса. Когда ты подумал, что видел в футболе все!»

Барбер: «Что я могу сделать для тебя, Маруан?»

Феллайни: «Ты когда-нибудь видел Микки Мауса?»

Барбер: «Больше ничего не говори».

Бельгийский полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2013 года. За это время он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. За свою карьеру 30-летний Феллайни заработал 86 желтых и четыре красные карточки.

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