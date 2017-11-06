Игрок МЮ оценил неудобные бутсы в два миллиона фунтов

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни решил отсудить 2,1 миллиона фунтов (2,7 миллиона долларов) у производителя спортивной экипировки New Balance. Об этом сообщает The Sun в понедельник, 6 ноября.

Футболист полагает, что из-за неудобных бутс он получил травму стопы. Он утверждает, что перед каждой игрой их приходилось распаривать и вытягивать, иначе играть в них было не удобно. Адвокат Феллайни подтвердил, что бутсы принесли его клиенту много неудовольствия, неудобств и сильно влияли на качество его игры.

В New Balance уже ответили, что полузащитник называл их обувь совершенной и заказал 12 пар.

Феллайни подписал контракт с компанией в 2012 году. До 2016-го она поставляла ему спортивную экипировку, в том числе бутсы. После окончания срока действия договора бельгиец перешел к Nike.

Полузащитник играет за «Манчестер Юнайтед» с 2013 года. За это время он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.