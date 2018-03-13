Активисты «Христианского государства» признались в поджоге офиса Учителя

Активисты организации «Христианское государство» признали вину в поджоге офиса режиссера Алексея Учителя и попросили Хамовнический суд Москвы рассмотреть уголовное дело в особом порядке, то есть, без исследования доказательств. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает РАПСИ.

«Вопрос о проведении разбирательства в особом порядке будет также решаться во время предварительных слушаний в зависимости от мнения государственного обвинителя и потерпевшей стороны», — отметила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Фигуранты дела Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц останутся под арестом до 20 марта, они обвиняются в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По версии следствия, в конце августа 2017 года в Санкт-Петербурге брат лидера группировки Александра Юрий Калинин вместе с соучастниками подожгли офис студии «Рок» режиссера Учителя, а месяц спустя пытались поджечь кинотеатр «Нефть» в Ярославле.

19 сентября лидер «Христианского государства» Александр Калинин был задержан вместе с двумя предполагаемыми сообщниками по подозрению в организации поджога автомобиля адвоката Учителя Константина Добрынина.

10 октября стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой запретить деятельность организации организации «Христианское государство — Святая Русь».

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