В Росатоме нашли способ получения сверхпроводников на основе диборида магния

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запатентовал способ получения сверхпроводящего композиционного провода на основе диборида магния (MgB2). Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Сверхпроводник, созданный специалистами АО «ВНИИНМ», может быть использован для создания как силовых электрических кабелей, так и сверхпроводящих генераторов ветряных энергоустановок.

По сравнению с традиционными установками аналогичной мощности они будут иметь весить в 2-3 раза меньше даже при необходимости использования криогенной системы (используется для охлаждения). Это позволит значительно сократить затраты на капитальные вложения при установке таких устройств.

В мире сверхпроводники на основе диборида магния получают двумя способами: «порошок в трубе» и «внутренней диффузии магния». Суть первого метода заключается в размещении в металлической оболочке смеси порошков магния и бора или непосредственно диборида магния, а затем деформации полученной трубки.

Второй способ предполагает размещение в металлической трубе центрального стрежня из магния, окруженного порошком бора, в последующем процесс получения провода аналогичен первому способу. В своем патенте специалисты-атомщики предлагают комплексное решение по подбору составляющих порошковой смеси и по материалу, конструкции и способу изготовления диффузионного барьера для изготовления MgB2 сверхпроводников методом «порошок в трубе».

