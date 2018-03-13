Спиннеры признали опасными в Европе

Европейская комиссия внесла спиннеры в список опасных для здоровья непродовольственных товаров. Об этом сообщается в ежегодном отчете организации.

Игрушка вошла в систему быстрого оповещения о продуктах, представляющих тот или иной риск. Этот порядок позволяет странам Евросоюза оперативно обмениваться сведениями о таких товарах и изымать их из продажи. Если в каком-то государстве вещь признали небезопасной, то информация об этом распространяется между всеми остальными.

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Спиннер попал в этот перечень из-за мелких деталей, которые может проглотить ребенок. В отчете поясняется, что это особенно касается моделей с электрической подсветкой — в них используются маленькие батарейки, они могут обжечь пищевод или кишечник, если попадут внутрь.

В список также вошли некоторые популярные модели детских машинок и мотоциклов.

В июне 2017 года сообщалось, что в США спиннеры со встроенной колонкой и аккумулятором самовоспламенились у некоторых владельцев.

Спиннер — вращающаяся антистрессовая игрушка с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В мае различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.

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