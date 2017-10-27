Обладателями спиннеров стала половина россиян

Обладателями спиннеров являются почти половина населения России, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

48 процентов опрошенных сообщили, что спиннер есть у них или близких знакомых. Эта доля заметно выше среди 25-34-летних — 65 процентов, активных интернет-пользователей — 55 процентов. Еще 8 процентов сказали, что владели им ранее. При этом 45 опрошенных сказали, что игрушка им не понравилась. Положительные оценки дали только 16 процентов.

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Слово спиннер большинству россиян знакомо, и лишь 35 процентов услышали о нем впервые. Три четверти россиян определяют спиннер как средство для мелкой моторики или обычную игрушку, а 23 процента считают его модным аксессуаром.

26 процентов считают, что спиннеры могут быть опасными для здоровья, при этом 51 процент считают игрушку совершенно безвредной. 23 процента не склоняются ни к одной из позиций.

15 процентов поддерживают предложение о полном запрете игрушки, 33 процента — о частичном ограничении пользования спиннерами для несовершеннолетних. 40 процентов россиян против таких запретов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11-12 октября среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Спиннер — вращающаяся игрушка для снятия стресса с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В мае различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.

В октябре Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров и обнаружил, что эти игрушки не влияют на психику детей, однако могут быть опасны из-за мелких деталей.