Названы лучшие поезда России

Сервис путешествий «Туту.ру» составил рейтинг самых комфортных поездов России. Его возглавили «Ласточка-премиум», следующая из Ростова-на-Дону в Краснодар, «Иртыш» сообщением Новосибирск — Омск и «Аллегро», курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В общей сложности пользователи сервиса оценили более 700 поездов. В топ-10 также были включены поезда «Красный Яр» (Новосибирск — Красноярск), «Гранд Экспресс» (Москва — Санкт-Петербург), «Ласточка-премиум» (Ростов-на-Дону — Новороссийск), «Белогорье» (Москва — Белгород), «Дневной экспресс» (Самара — Пенза), «Кузбасс» (Москва — Кемерово) и «Лев Толстой» (Москва — Хельсинки).

«Если посмотреть отзывы на поезда из топ-20, то выяснится, что пассажиры почти всегда хвалят чистоту и новизну вагонов, а также персонал — вежливый, интеллигентный, приятный», — уточнили в «Туту.ру». Пользователи также отмечают чистоту туалетов, удобство спальных мест, телевизоры в купе, наличие беспроводного интернета, дорожных наборов и питания.

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Пассажиры поездов с большим количеством сидячих вагонов — «Ласточек», «Стрижей» или двухэтажных поездов с сидячими вагонами — жалуются на неудобные кресла, их расположение против хода движения и отсутствие достаточного места для ног, а также на слишком высокую или слишком низкую температуру в вагонах.

«Туту.ру» проанализировал более 60 тысяч откликов пассажиров, размещенных на сайте в 2017 году. Клиенты по 10-балльной шкале оценивали общее впечатление от поездки, отношение персонала, состояние и новизну вагона, состояние и чистоту туалета, наличие розеток и кондиционера. В составлении рейтинга не участвовали поезда, которые получили меньше 30 отзывов.

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