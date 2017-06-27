Четверть российских туристов назвала путешествие на поезде приключением

Четверть российских туристов в ходе опроса призналась, что считает путешествие на поезде приключением. Об этом эксперты сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Материалы по теме Плацкарта в Таиланд Путешествие из Москвы до Бангкока на поездах за 55 дней

Специалисты получили такую информацию, опросив в мае почти девять тысяч человек из разных регионов страны. В ходе исследования другие 25 процентов его участников сказали, что железнодорожное путешествие доставляет им удовольствие.

Вместе с тем 22 процента испытывают стресс от таких поездок, 15 процентов считают их пустой тратой времени. У 13 процентов респондентов подобные путешествия не вызывают никаких эмоций.

В марте стало известно, что российские путешественники признали состав, курсирующий между Воронежем и Москвой, лучшим в стране. В феврале сообщалось, что почти треть пассажиров в России хотя бы раз в жизни опаздывала на поезд.