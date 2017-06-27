Путешествия
 

Четверть российских туристов назвала путешествие на поезде приключением

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Четверть российских туристов в ходе опроса призналась, что считает путешествие на поезде приключением. Об этом эксперты сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты получили такую информацию, опросив в мае почти девять тысяч человек из разных регионов страны. В ходе исследования другие 25 процентов его участников сказали, что железнодорожное путешествие доставляет им удовольствие.

Вместе с тем 22 процента испытывают стресс от таких поездок, 15 процентов считают их пустой тратой времени. У 13 процентов респондентов подобные путешествия не вызывают никаких эмоций.

В марте стало известно, что российские путешественники признали состав, курсирующий между Воронежем и Москвой, лучшим в стране. В феврале сообщалось, что почти треть пассажиров в России хотя бы раз в жизни опаздывала на поезд.

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Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis Vafeiadakis

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