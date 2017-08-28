Путешественники выбрали лучший поезд России

Лучшим поездом России путешественники признали курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки «Аллегро». Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса «Туту.ру», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 28 августа.

К такому выводу эксперты компании пришли, проанализировав более 12 тысяч отзывов пассажиров о поездах, оставленных ими на портале за первую половину 2017 года. На основании этих мнений специалисты оценивали железнодорожные составы по 10-балльной шкале.

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«Аллегро» получил 9,88 балла. Следом идет поезд «Гранд Экспресс» (Москва — Петербург). Ему присвоили оценку в 9,87 балла. Замыкает тройку «Экспресс» 003/004, также передвигающийся между двумя столицами. Его результат составил 9,76 балла.

Четвертое место делят ж/д составы «Лев Толстой» (Москва — Хельсинки) и «Ласточка-премиум», перевозящий пассажиров между Ростовом-на-Дону и Краснодаром. Каждому из них присвоили по 9,71 балла.

Пятую позицию заняли поезда «Премиум» (Москва — Новороссийск), «Ласточка-премиум» (Петербург — Петрозаводск) и «Оренбуржье» (Москва — Оренбург). Их оценка составила 9,67 балла.

Рейтинг составлялся на основании таких критериев, как общее впечатление пассажиров от поездки, отношение персонала, состояние и новизна вагона, чистота туалета, наличие розеток, кондиционера, Wi-Fi и других параметров.

Первый подобный перечень поездов был опубликован в марте текущего года. Его лидером оказался двухэтажный состав с маршрутом Воронеж — Москва.