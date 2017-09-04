Россияне назвали главный критерий комфортного путешествия в поезде

Россияне считают чистоту в вагоне главным критерием комфортного путешествия в поезде. Об этом эксперты турсервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

Специалисты получили такие данные, опросив более семи тысяч путешественников. В ходе исследования вышеупомянутый ответ дали 17 процентов респондентов.

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Кроме того, 16 процентов опрошенных заявили, что для них важен исправный кондиционер. Замыкают тройку пассажиры, которым нужны адекватные попутчики (15 процентов).

Четвертое место досталось новизне вагона, пятое — порядку в туалете. В топ-10 факторов хорошей поездки в порядке убывания также попали быстрый и бесперебойный Wi-Fi, удобные полки, наличие розеток, вежливость проводников и плавность хода состава.

В конце августа «Туту.ру» сообщал, что путешественники признали лучшим в России поезд «Аллегро», курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

