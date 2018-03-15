Неймара раскритиковали за фото в инвалидном кресле в память о Хокинге

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сфотографировался в инвалидной коляске в память о физике Стивене Хокинге. Фото появилось в Twitter спортсмена.

Неймар подписал снимок цитатой ученого: «Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались».

Пользователи раскритиковали нападающего, посчитав фотографию неуместной. «Я сначала подумал, что кто-то сделал очень плохой мем, а оказывается, это настоящее фото», — прокомментировал запись один из юзеров. «Сравнить болезнь Хокинга со сломанным мизинцем — это очень сильно», — выразил недоумение другой.

Неймар получил растяжение связок и трещину кости в матче чемпионата Франции с «Марселем». Ожидается, что он будет восстанавливаться около трех месяцев.

О смерти Хокинга стало известно 14 марта. Он умер на 77-м году жизни. Главный научный результат физика связан с описанием излучения черных дыр.

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