За прозрачностью выборов проследят почти 30 тысяч наблюдателей

Свыше 29 тысяч человек накануне выборов президента прошли обучение, организованное сетью общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 марта.

По словам федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, это абсолютный мировой рекорд. «Надеюсь, что в день голосования мы очень хорошо отработаем, будем внимательно наблюдать», — сказал он.

Своим рекордом НОМ подтвердил статус «самой большой в России наблюдательной организации», добавил он.

13 марта сообщалось, что ассоциация наблюдателей на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов 2018. Life» будет информировать о наблюдении за ходом голосования 18 марта. Информация от наблюдателей будет предоставляться два раза в час. Онлайн-марафон «Ночь выборов», в котором примут участие политически активные граждане, также предусматривает баттлы, дискуссии гостей в студии, прямые включения из регионов.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

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