Голосование на выборах потребовали очистить от «мертвых душ»

Пикеты с призывом очистить списки избирателей на президентских выборах от «мертвых душ» и двойных записей проводят по всей территории Рoccии активисты сети общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Об сообщает ТАСС в понедельник, 19 февраля.

По словам федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, в акции участвует около сотни человек. Он уточнил, что задача

ассоциации наблюдателей — решить проблему двойного учета избирателей.

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Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбиркому удалось очистить списки избирателей от так называемых мертвых душ и двойников на более чем полмиллиона.

Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Голосование состоится 18 марта. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в гонку 6 декабря.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.