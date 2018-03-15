Чемпион мира по бегу Шубенков счел дела в российском спорте плачевными

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о снижении популярности спорта в России. Его слова приводит Punk You Brands.

«Все очень плохо, я бы сказал. Культ спорта был очень серьезный в Советском Союзе. Сейчас такого нет даже близко. Футбол, например, самый популярный спорт в стране, но и его популярность стремительно падает, потому что падает интерес к спорту в целом», — заявил легкоатлет.

По мнению Шубенкова, ситуация с легкой атлетикой обстоит еще хуже: «Про атлетов обычно вспоминают разве что на Олимпиаде. Для сравнения, в других странах люди порой платят только за то, чтобы посмотреть на меня».

Бегун также обратил внимание на проблему с тренерами. «Новые не приходят, а старые уже не подходят под современные реалии. Особенно это касается допинговой темы. Эти тренеры в годы своей молодости научились достигать результатов с помощью веществ и по-другому не умеют», — отметил он.

Шубенков, которому 27 лет, — единственный в истории советской и российской легкой атлетики спортсмен, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Он также стал трехкратным чемпионом Европы на этой же дистанции.

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