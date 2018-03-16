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НТВ показал расследование об организации «Голос»

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Телеканал НТВ в программе «ЧП. Расследования» выпустил сюжет о работе Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Видео доступно на сайте телеканала в пятницу, 16 марта.

Авторы программы обращают внимание на то, что следить за выборами «Голос» собирается дистанционно, наблюдая за онлайн-трансляциями с избирательных участков. «В чем замысел? В этом случае так называемые активисты смогут сливать в Интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств», — предполагается в сюжете.

Политологи, опрошенные телеканалом, привели в пример несколько схем, по которым могут действовать наблюдатели, желающие поставить результаты выборов под сомнение. Авторы программы также рассказывают о связях организации с иностранными дипломатами, а также о возможном финансировании из-за рубежа.

13 марта заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что сайт движения в защиту прав избирателей «Голос» работает с территории США и, предположительно, «контролируется государственными структурами» этой страны.

27 февраля секретарь ОП Валерий Фадеев уже ззаявлял о наличии грубых ошибок в созданной «Голосом» карте нарушений на выборах.

Движение «Голос» в 2015 оду был включен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Свыше 29 тысяч человек прошли обучение, организованное сетью общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ), для того, чтобы стать наблюдателями на выборах.

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