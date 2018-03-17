Решение о закрытии Британского совета объяснили деятельностью шпионов

Российские власти решили закрыть Британский совет, поскольку под его крышей действовала британская разведка. Такое мнение высказал сенатор Игорь Морозов, передает РИА Новости.

«Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России», — сказал он. Также сенатор напомнил, что британская сторона так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры.

По мнению Морозова, Великобритания не остановится на принятых против российских дипломатов мерах и «будет раздувать провокацию дальше».

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Ранее 17 марта МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата. Они должны в недельный срок покинуть страну. «Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — подчеркнули в ведомстве.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

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