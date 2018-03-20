Желавших бойкота биатлонистов захотели насильно привезти в Россию

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Американец Лоуэлл Бэйли заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) заставляет спортсменов приехать на этап Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит NRK.

«Многие сборные и отдельные биатлонисты не хотят соревноваться в России. Бойкотировать этап в Тюмени хочет Чехия, но они рискуют лишиться квоты на следующий сезон. Также они потеряют деньги. Людям нужно понимать, что у IBU много власти, они заставляют биатлонистов ехать в Россию», — заявил Бэйли.

Он отметил, что союз не слушает спортсменов. Американец также посчитал, что «пришло время для нового руководства».

В феврале Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для «чистых» спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России.

После этого сборная США решила бойкотировать этап в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. Их поддержали спортсмены из Чехии. Из-за этого чешская национальная команда лишится одной квоты на сезон-2018/19 и сможет выставить только четырех человек на гонку. Также к бойкоту присоединились украинские биатлонисты, однако вскоре руководство страны решило отказаться от соревнований по всем видам спорта, которые проводятся в России.

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