Суд отправил на перевоспитание убившего сверстника ножом-бабочкой подростка

Суд приговорил к шести годам в воспитательной колонии 17-летнего жителя города Иваново, зарезавшего сверстника ножом-бабочкой из-за оскорблений в соцсети. Об этом в четверг, 22 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Осужденный также должен выплатить родителям убитого мальчика 1,8 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Следствием и судом установлено, 2 октября 2017 года две группы подростков встретились из-за нелицеприятных высказываний подсудимого в социальных сетях в отношении потерпевшего и его друзей. Словесная ссора переросла в драку, во время которой несовершеннолетний ударил оппонента в грудь ножом-бабочкой и скрылся. По дороге подросток выбросил орудие преступления в кусты.

Ранение оказалось смертельным. Погибший учился в лицее, а осужденный — в техникуме. Участники конфликта не были в состоянии алкогольного опьянения.

4 октября 2017 года сообщалось, что подростки повздорили из-за девушки.

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