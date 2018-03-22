В биатлоне обнаружились лесбиянки

Украинка Елена Пидгрушная заявила, что в женском биатлоне есть лесбиянки. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

«Есть, есть, но не в нашей сборной. Я не знаю про все команды, но точно знаю, что в некоторых сборных они есть. Не знаю, как им живется, я в их шкуре не была. У нас не бывает допинг-контроля по определению сексуальной ориентации», — заявила спортсменка.

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31-летняя Пидгрушная — капитан женской сборной Украины по биатлону, олимпийская чемпионка 2014 года. Она не выступит на последнем этапе Кубка мира в Тюмени, так как руководство страны решило бойкотировать все соревнования, проводимые на территории России.

На данный момент никто из биатлонистов, ныне выступающих в Кубке мира, не объявлял о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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