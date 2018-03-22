Раскрыты траты США на борьбу с «российской угрозой»

Лидеры Конгресса США после длительных дебатов смогли согласовать проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября, сообщает Reuters.

Всего госучреждения получат 1,3 триллиона долларов. На противодействие «российскому влиянию» планируется выделить «более 250 миллионов долларов». Еще 380 миллионов федеральные власти смогут распределить в виде грантов, которые позволят усилить защиту американской избирательной системы. ФБР получит дополнительно 307 миллионов для борьбы с «российскими кибератаками».

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Еще 420 миллионов долларов выделяется на помощь Украине и 105 миллионов на помощь Грузии. Отдельно выделяется 200 миллионов на военную помощь Украине, включая закупки летального оружия.

В феврале стало известно, что в 2019 финансовом году Белый дом намерен направить на «сдерживание России» 6,3 миллиарда долларов. При этом расходы на оборону в следующем году должны вырасти на 13 процентов и составить 686 миллиардов долларов.

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