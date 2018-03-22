Селин Дион отменила концерты из-за проблем со слухом и разъярила фанатов

Певица Селин Дион отменила все свои концерты на месяцы вперед из-за возникших проблем со слухом. Об этом сообщается на странице артистки в Facebook.

Представители исполнительницы объяснили, что проблемы Дион со слухом начались около полутора лет назад. По их словам, из-за недуга ей очень тяжело петь, и если раньше ей помогали различные ушные капли, то теперь артистке понадобится хирургическое вмешательство.

«Я извиняюсь перед всеми, кто планировал поехать в Лас-Вегас на мое шоу. Я знаю, как вы расстроены, и мне очень жаль», — заявила Дион.

Авторы обращения пообещали вернуть деньги за билеты. Следующее выступление Дион, по их словам, состоится в конце мая.

В комментариях к посту некоторые поклонники певицы выразили возмущение отменой концерта. Фанаты потребовали помимо стоимости билетов возместить деньги за уже зарезервированные отели и купленные авиабилеты. Другие заявили, что проблемы со слухом — плохое оправдание того, как Дион поет. Один из комментаторов посетовал на то, что собирался посетить концерт в Лас-Вегасе с еще семью знакомыми, и они уже потратили на дорогу около десяти тысяч долларов.

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