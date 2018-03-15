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Лидер рок-группы The Who оглох

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Основатель и вокалист британской рок-группы The Who Роджер Долтри оглох. Об этом он заявил на одном из своих концертов, видеозапись которого опубликовал TMZ в четверг, 15 марта.

Он посоветовал юным рок-н-ролльщикам не повторять его ошибок и брать с собой «чертовы беруши» на выступления. По словам Долтри, он сожалеет о том, что сам не знал этого в молодости.

По информации издания, музыкант использует специальные слуховые аппараты, а также научился читать по губам. Долтри планирует продолжать карьеру.

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