Родченкова в маске сочли героем в США

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков облачился в балаклаву на встрече с представителями правительства США. Об этом сообщает Insidethegames.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории увиделся с сенаторами Беном Кардином и Кори Гарднером, а также с членом палаты представителей Шейлой Джексон-Ли. Они обсудили вопросы коррупции в международных спортивных федерациях и роль американских властей в борьбе с допингом. Также стороны затронули тему «урона, который Россия нанесла США».

Кардин восхитился героизмом Родченкова и выразил сожаление из-за того, что ученый вынужден носить маску.

В феврале информатор максимально изменил свою внешность для интервью американскому телеканалу CBS. По его словам, это было сделано из соображений безопасности. Отвечая на уточняющие вопросы ведущего, Родченков заявил, что его многие хотят убить, и вообще, по его словам, на его родине многих убивают.

В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США. В интервью изданию The New York Times он рассказал о якобы имевшем место использовании российскими атлетами запрещенных препаратов на Играх в Сочи и функционировании в России допинг-системы под контролем государства, после чего стал информатором WADA.

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