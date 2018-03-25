Руководство российской сборной по биатлону предложили гнать поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги сезона сборной России по биатлону. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Заканчивается десятый год безграмотной команды той и другой. Прохоров свое дело сделал. Он финансировал и все прочее, но набрал самую безграмотную команду. Что делать? Гнать поганой метлой всех. Я не вижу ни одного человека в команде, который бы пригодился. Тренеры у нас все хорошие, но где медали? Где результат?» — заявил Тихонов.

Олимпийский чемпион посчитал, что руководителям нет дела до сложившейся ситуации. «Я говорю: давайте обсудим, к чему мы пришли, кто виновен, что делать дальше. Бесполезно, в повестку дня не включается, отчеты будут на конференции. Мы не слышим отчетов никого из тренеров», — отметил он.

В сезоне-2017/18 российские биатлонисты одержали всего две победы на этапах Кубка мира. 8 марта Антон Шипулин выиграл спринтерскую гонку на этапе в финском Контиолахти. 25 марта Максим Цветков одержал победу в масс-старте на последнем этапе в Тюмени.

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