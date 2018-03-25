Российский биатлонист выиграл последнюю гонку сезона

Российский биатлонист Максим Цветков выиграл масс-старт на последнем этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени, преодолев дистанцию без единого промаха. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место занял норвежский биатлонист Эрленн Бьентегорд. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Йоханнес Бе. В гонке принимало участие шесть представителей сборной России, в том числе и лидер сборной Антон Шипулин.

Масс-старт в Тюмени стал последней мужской биатлонной гонкой в рамках Кубка мира в этом сезоне.

До победы Цветкова на пьедестал Кубка мира удавалось взобраться только Шипулину, который одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Для 26-летнего Цветкова триумф стал первой победой в карьере на этапах биатлонного Кубка мира.

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