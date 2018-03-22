Российский биатлонист занял 43-е место на Кубке мира и расплакался

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит Матч ТВ.

Во время интервью россиянин расплакался. «У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь», — сказал Бабиков.

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Биатлонист выразил желание попасть в масс-старт. «Думаю, не побегу пасьют — нет сил бороться, нет сил совершенно. Если попаду в масс-старт — возможно, стартану. Не попаду — будем дальше работать», — отметил спортсмен.

Россиянин занял 43-е место в спринте. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад, вторым — другой француз Симон Дестье, на третьем месте расположился швед Фредрик Линдстрем. Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший шестое место. Антон Шипулин замкнул первую десятку.

Этап в Тюмени продлится до 25 марта.

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