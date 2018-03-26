Спасателей экстренно вывели из кемеровского ТЦ

На месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» просели несущие балки. Об этом стало известно в ходе трансляции радиопереговоров спасателей, работающих на месте инцидента.
Один из них объявил об угрозе обрушения, после чего всем сотрудникам экстренных служб приказали покинуть здание.
На данный момент там наблюдаются локальные очаги возгорания и сильное задымление, в частности, на последнем, четвертом этаже, где находится один из кинозалов. Туда у спасателей доступа пока нет.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался на четвертом этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Погибли, по данным источника, 40 человек, еще 30 остаются в здании, однако спасатели оценивают шансы на их спасение как крайне низкие. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети.