Спасателей экстренно вывели из кемеровского ТЦ

На месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» просели несущие балки. Об этом стало известно в ходе трансляции радиопереговоров спасателей, работающих на месте инцидента.

Один из них объявил об угрозе обрушения, после чего всем сотрудникам экстренных служб приказали покинуть здание.

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На данный момент там наблюдаются локальные очаги возгорания и сильное задымление, в частности, на последнем, четвертом этаже, где находится один из кинозалов. Туда у спасателей доступа пока нет.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался на четвертом этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Погибли, по данным источника, 40 человек, еще 30 остаются в здании, однако спасатели оценивают шансы на их спасение как крайне низкие. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети.