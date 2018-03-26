Кемеровский ТЦ снова загорелся

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове снова началось возгорание, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется», — сказал он и добавил, что тушение осложняется сильным задымлением.

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Ранее заместитель начальника регионального управления МЧС Евгений Дедюхин сообщал, что возгорание было ликвидировано, пожарные приступили к проливке здания, однако им все еще не удалось добраться до третьего кинозала.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался на четвертом, верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Погибли, по данным источника, 40 человек, еще 30 остаются в здании, однако спасатели оценивают шансы на их спасение как крайне низкие. Без вести пропали 69 человек, в том числе дети.